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Specials
April Specials
Irish Nachos
Fresh baked chips layered with corned beef, melted cheddar cheese, topped with bacon, jalapeno, and sour cream drizzle.$14.95
Reuben Sliders
Two mini buns toasted with melted Swiss cheese, freshly made corned beef, sauerkraut, and topped with a thousand island drizzle. Add fries for a small upcharge!$13.95OUT OF STOCK
Pre-Game Appetizers
Chicken Fries$7.49
Chicken Tender (5 piece)$9.49
Chicken Tender combo$13.49
Chicken Wings$11.49
Chicken Wings (Boneless)$9.49
Chili Cheese Fries$10.49
CINI Pretzel Bites$8.49
Fried Mushrooms$8.49
Fries$7.49
Fully Loaded Nachos$13.95
Gouda Bacon Mac & Cheese Bites$8.49
Jalapeno Poppers$9.49
Kids Chicken Tender Combo$6.99
Mini Corn Dogs$8.49
Mini Tacos (12 piece)$9.49
Mozzarella Moons$8.49
Nacho Chip Side
Onion Rings$8.49
Pickle chips$7.49
Pretzel Bites w/ Craft Beer Cheese$8.49
Tater Tots$7.49
Waffle fries$6.95
Pizza
Small Pizza
Small B.Y.O$11.95
Small Gong Show
FRESH MOZZARELLA, DICED HAM, GREENPEPPERS, RED ONIONS, SAUSAGE AND MILD PEPPERS.$14.49
Small Hawaiian
FRESH MOZARELLA, DICED HAM, BACON, AND PINEAPPLE$14.49
Small B.L.T
FRESH MOZZARELLA, BACON COOKED AN TOPPED WITH MAYO, LETTUCE AND TOMATO.$14.49
Small Buffalo Chicken
DRIZZLE BUFFALO, DRIZZLE RANCH, CHOICE OF CHCIKEN TOPPED WITH FRESH MOZZARELLA, RED ONIONS, AND MILD PEPPERS$14.49
Small BBQ Chicken
D R I Z Z L E OF S W E E T B A B Y R A Y S B B Q S A U C E , C H O I C E O F CHICKEN TOPPED WITH FRESH MOZZARELLA, RED ONIONS, BACON AND MORE BBQ SAUCE.$14.49
Small All Meat
FRESH MOZZARELLA, PEPPERONI, DICED HAM, BACON, AND SAUSAGE$14.49
Small Veggie
FRESH MOZZARELLA, MUSHROOM, GREEN PEPPER, RED ONION, TOMATO, AND BLACK OLIVES.$14.49
Small Everything
FRESH MOZZARELLA, PEPPERONI, HAM, MUSHROOM,FRESH MOZZARELLA, PEPPERONI, HAM, MUSHROOM, GREEN PEPPER, RED ONION, BACON, SAUAGE, AND BLACK OLIVES.$15.49
Large Pizza
Large B.Y.O$13.95
Large Gong Show
FRESH MOZZARELLA, DICED HAM, GREENPEPPERS, RED ONIONS, SAUSAGE AND MILD PEPPERS.$18.49
Large Hawaiian
FRESH MOZARELLA, DICED HAM, BACON, AND PINEAPPLE$17.49
Large B.L.T
FRESH MOZZARELLA, BACON COOKED AN TOPPED WITH MAYO, LETTUCE AND TOMATO.$17.49
Large Buffalo Chicken
DRIZZLE BUFFALO, DRIZZLE RANCH, CHOICE OF CHCIKEN TOPPED WITH FRESH MOZZARELLA, RED ONIONS, AND MILD PEPPERS$18.49
Large BBQ Chicken
D R I Z Z L E OF S W E E T B A B Y R A Y S B B Q S A U C E , C H O I C E O F CHICKEN TOPPED WITH FRESH MOZZARELLA, RED ONIONS, BACON AND MORE BBQ SAUCE.$18.49
Large All Meat
FRESH MOZZARELLA, PEPPERONI, DICED HAM, BACON, AND SAUSAGE$18.49
Large Veggie
FRESH MOZZARELLA, MUSHROOM, GREEN PEPPER, RED ONION, TOMATO, AND BLACK OLIVES.$18.49
Large Everything
FRESH MOZZARELLA, PEPPERONI, HAM, MUSHROOM,FRESH MOZZARELLA, PEPPERONI, HAM, MUSHROOM, GREEN PEPPER, RED ONION, BACON, SAUAGE, AND BLACK OLIVES.$19.49
Pizza Slice
Bread
Small Breadsticks
PARMESAN CHEESE, GARLIC BUTTER &DASH OF SALT. C H O I C E O F NA AR MI AR O R H O M E M- A D E R A N C H$8.49
Large Breadsticks
PARMESAN CHEESE, GARLIC BUTTER &DASH OF SALT. C H O I C E O F NA AR MI AR O R H O M E M- A D E R A N C H$14.49
Small Cheese Bread
MOZZARELLA CHEESE, PARMESAN CHEESE, GARLIC BUTTER. CHOICEO FMARINARAOR HOMER-MANADCEH$9.49
Large Cheese Bread
MOZZARELLA CHEESE, PARMESAN CHEESE, GARLIC BUTTER. CHOICEO FMARINARAOR HOMER-MANADCEH$14.49
Small JJ Bread
MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, BACON, PARMESAN, CHEESE, GARLIC BUTTER, CAJUN.$10.49
Large JJ Bread
MOZZARELLA CHEESE, PEPPERONI, BACON, PARMESAN, CHEESE, GARLIC BUTTER, CAJUN.$14.49
Small CINI Bread
BUTTER, CINIAMON SUGAR, DRIZZLED WITH CARMEL DRESSING AND ICING.$8.49
Large CINI Bread
BUTTER, CINIAMON SUGAR, DRIZZLED WITH CARMEL DRESSING AND ICING.$14.49
Small Pickle Bread
MOZZARELLA CHEESE, DICED UP PICKLES, PARMESAN CHEESE, GARLIC BUTTER.$10.49
Large Pickle Bread
MOZZARELLA CHEESE, DICED UP PICKLES, PARMESAN CHEESE, GARLIC BUTTER.$14.75
Sandwiches & Wraps
Club Sandwich or Wrap
Ham, Turkey, and Bacon topped with Cheddar, Swiss, lettuce, tomato, and mayo.$14.49
Italian Sandwich or Wrap
Freshly sliced ham, salami, pepperoni, and provolone chopped up with lettuce, tomato, mild peppers, onions, and Italian dressing.$14.49
Chicken Sandwich
Your choice of grilled or crispy chicken with lettuce, tomato, and mayo put on top of a bun.$15.49
Grilled Cheese
PROVOLONE &CHEDDAR CHEESE.$13.49
BLT Sandwich or Wrap
SLICED BACON, PROVOLONE CHEESE, LETTUCE, TOMATO & MAYO.$13.49
Burger$10.95
Salad or Wrap
Buffalo Chicken Salad or Wrap
FRESH COPPED LETTUCE,CHOICEOFGRILLEDORCRISPY CHICKEN, CHOICE OF CHEESE, CARROTS, RED ONION, TOMATO, RANCH DRESSING &FRANKS HOT SAUCE. *SPICE iT IUP WITH JALAPENO RANCH &SLICED JALAPENOS!$14.49
Caesar Salad or Wrap
FRESH COPPED LETTUCE,CHOICE FOGRILLEDCHICKENOR CRISPY CKNE,CHISHAVED PARMESAN AND HOME-MADE CROUTONS. SERVED WITHCAESAR DR$12.49
Greek Salad or Wrap
GRLILEDR OR CRSIPY CHCIKEN!FRESH COPPED LETTUCE, FETA, TOMATO, BEETS, OLIVES, RED ONION &MILD PEPPERS. SERVED WITH CAESAR DRE$13.49
Southwest Salad or Wrap
FRESH COPPED LETTUCE,CHOICE OF GRILLED OR CRISPY CHICKEN, CHEDDAR CHEESE, RED ONION, SALSA, TORTILLA STRIPS, CORN/ BEAN MIX. * SPICE TI UP WITH JALAPENO RANCH &SLICED JALAPENOS!$14.49
Antipasto salad or Wrap
FRESH COPPED LETTUCE, HAM, SALAMI, MOZZARELLA CHEESE, OLIVES, TOMATO &MILD PEPPERS.$13.49
House Salad or Wrap
FRESH COPPED LETTUCE, CHEDDAR CHEESE, RED ONION, GREEN PEPPERS, OLIVES, TOMATO, &HOME-MADE CROUTONS.$12.49
Asian Salad or Wrap$14.49